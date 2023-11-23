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Россиянина, мастурбировавшего в ТЦ при детях, ищут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ищут мужчину, мастурбировавшего в ТЦ при детях

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде полиция разыскивает мужчину, который мастурбировал в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в торговом центре «Жар-птица» 22 ноября. По словам женщины, работающей продавцом в одном из магазинов комплекса, мужчина в медицинской маске, на вид около 35 лет, мастурбировал на глазах у посетителей ТЦ, среди которых были дети.

Охранникам центра не удалось задержать злоумышленника, теперь делом занимается полиция.

Ранее мужчину, мастурбирующего в автобусе, заметили в Новосибирске.

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