Россиянина, мастурбировавшего в ТЦ при детях, ищут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полиция разыскивает мужчину, который мастурбировал в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в торговом центре «Жар-птица» 22 ноября. По словам женщины, работающей продавцом в одном из магазинов комплекса, мужчина в медицинской маске, на вид около 35 лет, мастурбировал на глазах у посетителей ТЦ, среди которых были дети.

Охранникам центра не удалось задержать злоумышленника, теперь делом занимается полиция.

Ранее мужчину, мастурбирующего в автобусе, заметили в Новосибирске.