Уральский депутат предложил ходить пешком тем, кто недоволен повышением цен на проезд

Депутат из Екатеринбурга Александр Колесников порекомендовал ходить пешком тем, кто не согласится с новыми тарифами на проезд. Об этом сообщает агентство «ФедералПресс».

На заседании комиссии по бюджету и экономическому развитию в Екатеринбургской городской думе депутат, возглавляющий в ЕГД комиссию по городскому хозяйству, призвал поднять тариф на проезд в общественном транспорте. В качестве альтернативы всем несогласным с повышением цен он предложил передвигаться пешком.

«Мы живем в капитализме, почему мы не поднимаем стоимость [проезда] на транспорте? Чего мы боимся? Не нравится, денег нет — не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет», — заявил Колесников.

Он также заявил о необходимости индексации зарплат работников транспорта. По словам депутата, это поможет решению проблемы с нехваткой кадров, а значит, и сократит задержки на линиях.

Его идею поддержал вице-спикер Екатеринбургской думы Михаил Матвеев.

«Если весь корень зла в заработной плате — давайте пойдем на то, чтобы увеличить заработную плату, чтобы на муниципальных маршрутах у нас не было этой проблемы», — предложил он.

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