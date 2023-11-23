Противники сделки с ХАМАС по заложникам обратились в верховный суд Израиля

В Израиле верховный суд не стал рассматривать два иска, авторы которых выступили против сделки по освобождению заложников между израильскими властями и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщило местное издание Yedioth Ahronoth.

По данным издания, в одном из исков власти Израиля обвинялись в дискриминации заложников. Верховный суд в ответ на это заявил, что дискриминацией пленников занимаются только представители ХАМАС и его сторонники. Сами же обращения судьи отклонили, отметив, что оснований для вмешательства высшей инстанции нет.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее в США назвали очень плохой сделку Израиля с ХАМАС.