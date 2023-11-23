Роскачество нашло опасные бактерии в популярных пельменях

Роскачество обнаружило в продаваемых в России пельменях кишечную палочку и патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы. Об этом сообщает ТАСС.

Организация исследовала пельмени 20 популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.

В пельменях из «Вкусвилла» обнаружены листерии, в пельменях «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» — сальмонеллы. В «Горячей штучке» эксперты обнаружили повышенное количество микроорганизмов, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» нашлась кишечная палочка, а в пельменях «Зеленая линия» выявлены оба нарушения.

Перемолотые кости были обнаружены в продукции торговых марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar. Соевый белок выявлен в продукции «Тураково», мясо птицы — в пельменях под брендами «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

До этого научный сотрудник лаборатории экологической биохимии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова рассказала, что в холодильнике находится множество бактерий, среди которых есть и вредные для человека. Чтобы предотвратить размножение опасной микробиоты, овощи и фрукты следует мыть перед тем, как положить их в холодильник, рекомендовала она. Для создания неблагоприятных условия для бактерий нужно мыть холодильник хотя бы раз в месяц с применением обеззараживающих средств, вычищать крошки и остатки пищи, выбрасывать просроченные продукты.

Ранее в регионах России была зафиксирована вспышка коклюша.