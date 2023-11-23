Задержанный ФСБ в Воронеже гражданин Украины назвал свою цель

Мужчина, который был задержан ФСБ в Воронеже, заявил, что планировал убийство высокопоставленного командира ВС РФ с целью мести и для запугивания. Об этом он сообщил на видео, которое ТАСС получил от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В Воронеже от куратора Антона получил задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии в целях мести, а также для того, чтобы напугать других военнослужащих и гражданских», — приводит слова задержанного агентство.

22 ноября ФСБ заявила, что задержала в Воронеже 28-летнего гражданина Украины, который готовил теракт. По ее данным, украинские спецслужбы поручили ему провести диверсионно-террористический акт в городе. Там также заявили, что подозреваемый дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.