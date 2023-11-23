Умер раненный после обстрела в Запорожской области корреспондент «России 24»

Корреспондент «России 24» Борис Максудов, который пострадал после атаки украинского беспилотника в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил Владимир Соловьев в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

Как рассказал Соловьев, Максудов скончался в четверг, 23 ноября, в шесть утра от полученных ранений.

22 ноября Минобороны РФ сообщало, что на российскую съемочную группу был сброшен с дрона осколочный боеприпас. В результате чего был ранен корреспондент Борис Максудов, его отвезли в военный госпиталь.

31 октября украинская сторона обстреляла Донецк с использованием кассетных боеприпасов, пострадали сотрудники сразу трех СМИ: «Известий», ТАСС и телеканала «Звезда». Госпитализированы были трое корреспондентов, одному потребовалась операция.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.