В России призвали изменить размер шрифта на продуктах

В России необходимо увеличить шрифт с основной информацией на продуктах, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Ввести минимально допустимый размер шрифта он призвал в обращении к главе Минпромторга Денису Мантурову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Орлов подчеркнул, что с трудностями при попытке прочитать информацию на упаковках продуктов в магазинах сталкиваются миллионы граждан. При этом часто производители используют настолько мелкий шрифт, что прочитать что-либо не могут даже покупатели, которые обладают хорошим зрением, подчеркнул он.

Орлов призвал Мантурова рассмотреть возможность введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации. К такой информации он отнес состав, противопоказания, дату изготовления и срок годности, а также контакты для претензий покупателей.

Напомним, с похожей инициативой в августе выступал руководитель гражданского проекта «За честные продукты!» Александр Бражко. Срок годности и состав товара на этикетках, по его мнению, следует писать шрифтом вдвое крупнее, чем наименование продукции.

Также в Госдуме призывали обязать фармкомпании писать о побочных эффектах крупным шрифтом.