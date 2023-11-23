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В России призвали изменить размер шрифта на продуктах

Политолог Орлов призвал увеличить шрифт с ключевой информацией на продуктах

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В России необходимо увеличить шрифт с основной информацией на продуктах, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Ввести минимально допустимый размер шрифта он призвал в обращении к главе Минпромторга Денису Мантурову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Орлов подчеркнул, что с трудностями при попытке прочитать информацию на упаковках продуктов в магазинах сталкиваются миллионы граждан. При этом часто производители используют настолько мелкий шрифт, что прочитать что-либо не могут даже покупатели, которые обладают хорошим зрением, подчеркнул он.

Орлов призвал Мантурова рассмотреть возможность введения в нормативно-правовые акты положения о минимально допустимом размере шрифта для ключевой информации. К такой информации он отнес состав, противопоказания, дату изготовления и срок годности, а также контакты для претензий покупателей.

Напомним, с похожей инициативой в августе выступал руководитель гражданского проекта «За честные продукты!» Александр Бражко. Срок годности и состав товара на этикетках, по его мнению, следует писать шрифтом вдвое крупнее, чем наименование продукции.

Также в Госдуме призывали обязать фармкомпании писать о побочных эффектах крупным шрифтом.

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