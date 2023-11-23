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Стало известно о госпитализации эвакуированных из сектора Газа россиян

ТАСС: девять эвакуированных в Россию из сектора Газа россиян госпитализированы

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Максим Блинов/РИА Новости

Госпитализированы девять россиян и членов их семей, в том числе шестеро детей, которых эвакуировали в Россию из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

«За время операции по эвакуации, из числа прибывших на территорию РФ россиян и членов их семей, были госпитализированы девять человек. Из них шестеро детей», — сказал он.

Причины и место госпитализации не уточняются.

22 ноября директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что в Россию доставлена большая часть россиян, находившихся в секторе Газа и запросивших помощь. В этот день также сообщалось, что в Москву прибыли еще 28 эвакуированных граждан России. Они были доставлены из Каира, куда их до этого привезли из сектора Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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