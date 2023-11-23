Россиянам назвали причины появления грыжи позвоночника

Основная причина грыжи позвоночника — перенапряжение внутренних органов, чаще всего поясницы. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев, основатель академии практической натуропатии.

«Грыжа — это выход части внутренних органов за пределы занимаемой им в норме полости. Мышцы крепятся к позвонкам, поэтому при сжатии начинают давить на кости. Позвонки сближаются и могут повредить межпозвоночный диск. Диск попадает «под пресс» и вызывает грыжи, протрузии и другие проблемы из-за деформации геометрии тела. Среди симптомов — характерная боль, которая может быть как тянущей, так и тупой», — объяснил он.

Напряжение может быть вызвано самыми разными факторами, среди которых, например, нарушение работы внутренних органов.

«Когда почки, желудочно-кишечный тракт или другие внутренние органы не справляются со своей функцией, мышцы поясничного отдела перенапрягаются. Например, из-за песка в почках: нарушается кровообращение, затем мочеиспускание и появляется грыжа», — добавил врач.

Грыжа довольно часто также образуется при нарушении тонуса мышц в результате поднятия тяжестей или физической травмы.

«Внутрибрюшное давление изменяется и вызывает недуг. То есть неправильная эксплуатация тела — верный путь к образованию грыжи. Мышцы натягиваются и возникает тонус. Вот вы подняли пакет из магазина, и мышцы, которые уже были в небольшом тонусе, окончательно сжимаются и деформируют внутренние органы», — объяснил специалист.

Кроме этого, когда тело женщины не было тщательно подготовлено к беременности, она может стать причиной образования заболевания.

«Ребенок давит на внутренние органы и мышцы перенапрягаются. Мышцы опорно-двигательного аппарата необходимо заблаговременно тренировать, чтобы при увеличении массы тела они справились с задачей и не вызвали грыжу», — рекомендовал Мавричев.

Врач заявил, что диагностировать образование грыжи самостоятельно можно по нескольким признакам: резкая боль, когда человек встает; боль отдает в конечности; онемение, сильное покалывание конечностей.

Ранее был создан пластырь против грыж межпозвонковых дисков.