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Вора в законе Важу Кутаисского задержали в Нью-Йорке вместе с сообщниками

«Рустави 2»: в Нью-Йорке задержан вор в законе Важа Кутаисский с сообщниками

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Thomas Koehler/Global Look Press

В Нью-Йорке задержали четырех членов грузинской преступной группировки, предъявив обвинения в вымогательстве. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Рустави 2».

Среди задержанных указаны вор в законе Важа Габададзе (Натан Юсупов) и трое его сообщников — Каха Кацадзе, Теймураз Тавберидзе, известный как Тава, и Давид Тикарадзе.

По данным прокуратуры Нью-Йорка, все четверо человек, арестованных 14 ноября, являются выходцами из Кутаиси.

Согласно обвинению, с сентября 2022-го по август 2023 года члены группировки требовали деньги у потерпевшего, угрожая расправой.

«Мы будем привлекать их к ответственности в соответствии с уголовным законодательством», — сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Смит.

Если вина членов группировки будет доказана, то по американскому законодательству им грозит до 20 лет лишения свободы.

Важа Габададзе родился в 1983 году. Он был коронован в Афинах 28 октября 2012 года кланом Деда Хасана.

Ранее в Грузии провели операцию по задержанию 18 членов воровских кланов.

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