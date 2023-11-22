Депутат назвал развитие собственных торговых марок будущим России

Совещание президента России Владимира Путина с правительством страны является очень важным с точки зрения социально-экономического развития. Об этом по итогам совещания главы государства с членами правительства заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов.

Парламентарий напомнил, что президент поставил задачу обеспечить экономический рост через максимальное расширение производства качественных и современных товаров услуг, а с другой стороны, обеспечить рост качественного спроса, который будет достигаться за счет квалифицированных и хорошо оплачиваемых кадров.

«Президент всегда говорит о том, что необходимо обеспечить рост материального благосостояния населения. Как это сделать, если не поддерживать всего, что мы называем российским? Мне и очень импонируют слова Путина о том, что нам нужно активно заниматься развитием торговых марок и российских брендов», — отметил он.

Морозов подчеркнул, что на данный момент Роспатентом зарегистрировано более уже 300 региональных брендов и 268 наименований мест происхождения товаров с географическим указанием 33 мест.

«Мне кажется, и я согласен с президентом, который уделил этому вопросу на совещании большое внимание, что сегодня российским брендам под силу занять освободившуюся нишу на рынке», — сказал депутат.

Он рассказал, что в партии «Единая Россия» считают нужным поддержать предпринимателей не только для того, чтобы совместно с муниципальными региональными властями уделить внимание брендам, их регистрации и законодательной защите, но и для того, чтобы импортозаместить ушедшие и продемонстрировать наличие уникальных продуктов.

«Необходимо показать другим производителям, как важно обеспечить свое производство, традиции, ремесла, которые передаются из поколения в поколение», — сказал парламентарий.

По словам Морозова, президент выразил уверенность в том, что отечественные бренды и торговые марки пользуются по-настоящему большим спросом «не потому, что они наши, а потому что они качественные».

«Путин сегодня уже недвусмысленно дал сигнал всем, чтобы чиновники понимали о том, насколько важно этим заниматься, потому что это рабочие места, самозанятость, продвижение истории, интереса, настоящего и будущего нашей страны», — сказал он.

При этом депутат считает, что поддержка предпринимателей на данный момент еще недостаточна. Он подчеркнул, что необходимо постоянно искать новые условия для формирования инвестиционного делового климата.