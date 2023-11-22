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Попавший в столкновение пассажирский поезд продолжил движение

Губернатор Махонин: попавший в столкновение пассажирский поезд продолжил маршрут

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале заявил, что поезд АдлерПермь, ранее попавший в столкновение с другим поездом в Ульяновской области, продолжил движение по своему маршруту.

«Поврежденный локомотив заменили. Завтра поезд прибудет в Пермь», — написал он.

Согласно информации главы региона, пострадавших путешественников осмотрели врачи и не обнаружили у них серьезных травм, требующих доставки в медучреждения.

«Людей обеспечили всем необходимым, раздали одеяла», — пояснил Махонин, добавив, что на следующей длительной остановке для них организуют питание.

22 ноября в Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, пострадали пассажиры. За медицинской помощью обратились 25 человек, но серьезно никто из них не пострадал. Как объяснили в РЖД, столкновение поезда с локомотивом в Ульяновской области произошло из-за «грубого нарушения при организации работы станции».

Ранее сообщалось о массовом ДТП на МКАД на западе Москвы.

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