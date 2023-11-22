Политолог объяснила смысл проведения Года семьи

Проведение в следующем году в России Года семьи по решению президента РФ Владимира Путина даст возможность на государственном уровне изучить и внедрить лучшие практики защиты и поддержки семей, пояснила «Газете.Ru» политолог, представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

По ее словам, в последнее время в стране много обсуждают демографическую ситуацию, аборты, социальное самочувствие людей. Объявление Года семьи позволит направить внимание государственной политики в сферу защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Анна Федорова считает эту инициативу очень нужной для общества.

«Президент неоднократно говорил, что система поддержки семей в России должна быть комплексной и охватывать все возможные ситуации. Надеюсь, что Год семьи поможет выстроить еще более эффективную систему социальной поддержки. Общественный запрос на это есть, так что указ очень своевременный», — заявила Анна Федорова.

Семью политолог назвала «одной из высших ценностей и важнейшим направлением самореализации как женщины, так и мужчины».

22 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году в России Года семьи.

Как отмечается в указе, опубликованном на портале правовой информации, это делается в целях «популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».