Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснила смысл проведения Года семьи

Политолог Федорова: семья — важнейшее направление самореализации человека

close
100%
Depositphotos

Проведение в следующем году в России Года семьи по решению президента РФ Владимира Путина даст возможность на государственном уровне изучить и внедрить лучшие практики защиты и поддержки семей, пояснила «Газете.Ru» политолог, представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

По ее словам, в последнее время в стране много обсуждают демографическую ситуацию, аборты, социальное самочувствие людей. Объявление Года семьи позволит направить внимание государственной политики в сферу защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Анна Федорова считает эту инициативу очень нужной для общества.

«Президент неоднократно говорил, что система поддержки семей в России должна быть комплексной и охватывать все возможные ситуации. Надеюсь, что Год семьи поможет выстроить еще более эффективную систему социальной поддержки. Общественный запрос на это есть, так что указ очень своевременный», — заявила Анна Федорова.

Семью политолог назвала «одной из высших ценностей и важнейшим направлением самореализации как женщины, так и мужчины».

22 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году в России Года семьи.

Как отмечается в указе, опубликованном на портале правовой информации, это делается в целях «популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий