Стая собак растерзала пенсионера в Иркутской области

В Усолье-Сибирском возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи собак на пожилого мужчину, медики не смогли спасти пострадавшего. Об этом сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

Нападение бродячих животных произошло 17 ноября вблизи старого Китойского моста в районе СНТ «Нептун» в Усолье-Сибирском, 71-летний пострадавший получил переохлаждение и был госпитализирован со множественными рваными ранами, спасти мужчину не удалось.

По факту нападения псов на человека, региональный СК возбудил уголовное дело. В администрации Усольского районного муниципального образования изъяты документы по заключению муниципальных контрактов по отлову бродячих собак. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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