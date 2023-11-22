В Депздраве перечислил причины затяжного течения ОРВИ в России

Причинами затяжного течения ОРВИ, на которое пожаловались россияне, могут быть сниженный иммунитет и неэффективное лечение. Об этом «Москве 24» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

По его словам, в ряде случаев люди также могут болеть разными инфекциями последовательно, а также заразиться одновременно несколькими инфекциями с присоединением бактериальной. При этом затяжная ОРВИ является обычным явлением, при котором кашель может не проходить в течение четырех недель.

Также он отметил, что некоторые пациенты могут не соблюдать рекомендации врачей и лечиться народными способами.

«Часто встречаются пациенты, которые при малейшем улучшении состояния перестают следовать рекомендациям доктора, и симптомы возвращаются. Человеку кажется, что он болеет каким-то новым, неизвестным ранее вирусом, а на самом деле он просто не вылечивается до конца», – отметил Тяжельников.

До этого сообщалось, что в России люди начали жаловаться на необычные симптомы «затяжного ОРВИ». По данным издания, пациенты обращают внимание на то, что наблюдают симптомы болезни месяцами. При этом тесты на коронавирус показывают отрицательные результаты.

Ранее депутат объяснил жалобы россиян на затяжной ОРВИ осложнениями.