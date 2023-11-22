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В МИД РФ объяснили, почему не раскрывают детали освобождения заложников ХАМАС

Захарова: детали по заложникам ХАМАС не раскрывают ради их безопасности

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России не торопится раскрывать детали освобождения заложников палестинской радикальной группировки ХАМАС из соображений безопасности. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я сейчас, в том числе в связи с вопросами безопасности и переговорного процесса, не хотела бы комментировать конкретные цифры, данные, связанные с вызволением заложников», — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, ситуацию лучше оставить под контролем переговорщиков и тех, кто занимается исполнением договоренностей.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц, за каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее сделку по пленникам между ХАМАС и Израилем прокомментировали в ООН.

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