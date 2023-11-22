Активисты совершили 50 тыс. выездов на объекты народной программы «Единой России»

Участники «Партийного десанта» совершили 50 тыс. выездов на объекты народной программы «Единой России» в регионах, сообщает пресс-служба партии.

«Проект «Партийный десант» мы начали летом 2022 года. За 15 месяцев нам удалось объединить около 630 тысяч активных граждан, которые участвуют в мониторинге работ на объектах народной программы «Единой России». На каждом объекте создан специальный общественный штаб, где жители вместе с нашими депутатами следят за работами, контролируют их качество», — рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Как отметил замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, с самого начала проект «Партийный десант» зарекомендовал себя как надежный инструмент по контролю за ходом строительства и ремонта объектов народной программы.

«Что важно, в нем принимают участие не только представители партии, депутаты всех уровней, но и активные жители тех городов и районов, где ведутся работы. Ведь все, что делается – делается как раз для наших граждан по их же предложениям и инициативам», – отметил он.

Исаев подчеркнул, что во время выездных проверок «Партийного десанта» фиксируются все недочеты и предложения жителей.