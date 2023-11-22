Участница курсов Шабутдинова: он думал, что за деньги можно купить все

Мосгорсуд отказался выпустить под залог блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, и оставил его в СИЗО. Одна из потерпевших по этому делу Наталья заявила «Газете.Ru», что рада такому решению. По словам девушки, блогер думает, что «деньги решают все», поэтому она хочет, чтобы он «отсидел свое».

«Вынесено решение, что Аяз остается в СИЗО, его никуда не выпустят. Я против (чтобы его выпускали под залог. — «Газета.Ru»), я рада что он в СИЗО. У нас суды принимают решение по наказаниям. Я свою часть выполнила — предоставила доказательства, бумаги. Пускай суд уже примет решение. Но я за то, что он такое вытворяет, хотела бы, чтобы он свое отсидел. Такие люди думают, что за деньги можно купить все. Аяз в суде предлагал 15 миллионов залог, чтобы выйти под домашний арест, прям сразу выплатить, перевести деньги. Но суд не принял залог в 15 миллионов и оставил Аяза в СИЗО. Это говорит о том, что не все решается деньгами. Есть еще и порядочность, честность и репутация. Эти качества у Аяза отсутствуют. Я считаю, что деньги — это не главное. Важно вести себя правильно и не совершать преступлений, иначе можно оказаться также, как Аяз, на скамье подсудимых и провести полжизни на нарах, общаясь с зеками», — сказала она.

Калистратова отметила, что найдено уже более 500 потерпевших, однако в судебном деле участвуют лишь восемь из них, поскольку опрос пострадавших и сбор доказательств занимают время.

«Потерпевших очень много. Сейчас в судебном деле существуют восемь, но еще добавляются. Следователей мало и такое количество потерпевших не в состоянии быстро обработать, опросить, потому что есть определенная этика, которая выполняется следователями, и это небыстро. Мы нашли потерпевших, их уже больше 500 человек. А вот сейчас они собирают все документы: договора, платежные поручения, все необходимые доказательства о том, что они переводили деньги в «Лайк», и предоставляют следователям. Следователи это все изучают, смотрят и опрашивают потерпевших, вызывают их на опрос в каждом городе. Неважно, какой город — находят следователя, отправляют, или человека в том городе вызывают на опрос. Потом эти опросники и документы от потерпевших отправляют в московский аппарат и там подшивают к делу. Процесс очень трудоемкий. Сколько на это времени уйдет — неизвестно. Но работа продолжается, не останавливается», — пояснила она.

О задержании блогера-миллионника, основателя образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Аяза Шабутдинова стало известно 3 ноября. Блогера обвиняют в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Его отправили в СИЗО до 16 декабря.

Заявление на Шабутдинова написали несколько предпринимателей, которые заплатили бизнес-коучу, но остались недовольны его услугами.

22 ноября Мосгорсуд отказался выпускать Шабутдинова из СИЗО. Его адвокаты просили более мягкую меру пресечения и говорили о готовности внести залог в 15 млн рублей.

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