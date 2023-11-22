Двух розовых фламинго, которые сбились с пути из-за урагана, спасли на Алтае

В Горном Алтае местные жители спасли двух розовых фламинго, которые сбились с пути во время урагана. Об этом сообщает пресс-служба Сайлюгемского нацпарка в Telegram-канале.

Двух замерзающих фламинго обнаружили на дороге в Чойском районе республики Алтай, нашедшие птиц местные жители обратились к орнитологам, специалисты помогли перевезти фламинго в Сайлюгемский нацпарк.

Сотрудники парка осмотрели пернатых, их откармливают рачками и знакомят с новым окружением. В Барнауле фламинго останутся до весны, выпускать их в холода очень опасно.

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