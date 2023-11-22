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Иностранец, пытающийся получить гражданство РФ, поджег кабинет в Миграционной службе

На Кубани пожилой мигрант поджег кабинет в местном отделении по вопросам миграции

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Апшеронском районе Краснодарского края апатрид поджег кабинет в отделении по вопросам миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По имеющейся информации, задымление в отделении по вопросам миграции в ОМВД произошло во время визита 68-летнего местного жителя. Известно, что поджигатель уже длительное время живет в России с супругой по временным удостоверениям личности и переодически общается с сотрудниками Миграционной службы.

Как пишет Telegram-канал Kub Mash, в 2003 году его привлекли к административной ответственности за незаконный въезд в страну. В 2020-м мужчина пришел в отдел, чтобы установить собственную личность, но в итоге его признали лицом без гражданства.

Подозреваемого в поджоге задержали с поличным. По предварительным данным, он дождался, когда из помещения архива выйдет сотрудница, и проник внутрь, оттолкнув ее от входной двери. Затем мигрант достал из пакета бутылку с растворителем, разлил горючую жидкость и поджег.

Полицейским удалось локализовать возгорание до приезда пожарных, в результате инцидента стены и потолок помещения покрылись копотью, а уничтожитель бумаги был испорчен. В настоящее время делом занимаются следователи СК РФ.

Ранее мигрант собрался поджечь военкомат в Петербурге из-за девушки с сайта интим-услуг.

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