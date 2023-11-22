В Верховном суде Дагестана рассказали о судьбе подсудимых участников беспорядков

В Дагестане 44 участника беспорядков в аэропорту «Уйташ» города Махачкала пытаются обжаловать арест. Об этом сообщаил РИА Новости со ссылкой на Верховный суд Дагестана.

«В Верховный суд Дагестана на сегодняшний день на обжалование поступило 44 материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в беспорядках. Из них 40 рассмотрены, все оставлены без изменения», — заявила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Перед этим, как сообщала Мамаева, свой арест попытались обжаловать 27 участников беспорядков и в 23 случаях приговор был также оставлен без изменений.

До этого участники беспорядков в Дагестане обжаловали свой арест.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. Полицейские задержали 201 человека после беспорядков в махачкалинском аэропорту.

Ранее СК оценил ущерб от беспорядков в аэропорту в сотни миллионов рублей.