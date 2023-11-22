Врач перечислила нетипичные причины боли в области сердца

Боли в области сердца в ряде случаев могут сигнализировать о проблемах с легкими. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Боли в левой половине грудной клетки могут быть при патологии органов дыхания. Например, при плеврите, когда в процесс вовлекается воспаление оболочки, покрывающей легкие. Здесь болевые ощущения могут быть не только при ходьбе, но и просто при движении грудной клетки», — уточнила врач.

Помимо этого, неприятные ощущения в области сердца могут предупреждать о наличии проблем с позвоночником и мышцами, продолжила она. По ее словам, речь может идти о миозите, остеоартрозе, заболеваниях плечевого сустава и не только. Боли в области сердца могут также появляться при расстройствах вегетативной нервной системы, заключила Романенко.

Кардиолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Диана Деревянкина до этого говорила, что боль в сердце можно спутать с невралгией, болями в мышцах или спине, а также остеохондрозом, отличить их поможет определение локализации неприятных ощущений. Так, например, боли в желудке отличает локализация в верхней части живота и сопровождаются такими симптомами, как тошнота, тяжесть и метеоризм. При невралгии болевые ощущения усиливаются при резких движениях: чихании, скручиваниях, кашле, пальпации.

Ранее врач назвал болезни сердца возможной причиной изжоги и боли в горле.