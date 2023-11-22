Экс-киллер Саша Солдат переехал, изменил внешность и решил сменить имя

Один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат), который недавно вышел из колонии, решил сменить внешность и личные данные. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Как сообщил источник канала, все из-за того, что самого Солдата теперь хотят «убрать» его бывшие подельники.

Стало известно, что мужчина изменил место административного надзора. Изначально суд предписал ему отмечаться в московском ОВД у адреса, где живет его мать, у парка Фили. Однако Пустовалов уехал в некий засекреченный «город Х», название которого скрыли от сотрудников колонии.

По информации источника канала, Саша Солдат уехал к жене и ребенку, который родился во время длительной отсидки киллера в колонии, после одного из длительных свиданий. Киллер изменился до неузнаваемости и собирается поменять паспорт. Однако из-за установленного административного надзора произвести замену документов с изменением ФИО практически невозможно, отметил Shot.

Как постановил суд, Пустовалову запрещено покидать «город Х», выходить из дома с 22 до 6 часов и нужно дважды в месяц отмечаться в полиции.

18 ноября стало известно, что член Ореховской преступной группировки Александр Пустовалов вышел на свободу. Он пробыл в колонии строгого режима 24 года. Пустовалов служил морским пехотинцем и хотел пойти работать в ОМОН. Когда его не приняли, он стал киллером Сашей Солдатом.

Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе, а после — в ИК-9 в Тверской области. Во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

Мать Пустовалова отказалась говорить о том, чем ее сын займется на свободе. При этом женщина уточнила, что ее сын уже не сможет возобновить свою деятельность.

Ранее россиянка попыталась нанять киллера для сына и дочери за 160 тысяч рублей.