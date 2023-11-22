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В Ростовской области временно запретили петарды и фейерверки

В Ростовской области до марта 2024 года запретили использование пиротехники

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Jon Nazca/Reuters

В Ростовской области до марта следующего года запретили использование пиротехнических изделий. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Соответствующее решение принял оперативны штаб. Запрет будет действовать с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года.

«На заседании правительства рассказал подробнее об этом решении. Соответствующий указ подпишу сегодня (22 ноября. — Прим. ред.) — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что Курской области с 15 ноября начал действовать запрет на использование пиротехнических изделий, включая салюты, петарды и фейерверки.

До этого в Белгородской области запретили продажу пиротехники за исключением хлопушек и бенгальских огней. Ограничение будет действовать до 26 января следующего года. Помимо этого, власти региона пообещали усилить меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников.

Ранее россиянам рассказали о правилах запуска фейерверков на дачных участках.

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