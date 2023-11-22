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Пенсионер набросился на садовника с ножом, осыпая его расистскими оскорблениями

Во Франции пенсионер напал c ножом на садовника, который помешал ему проехать

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Philippe Wojazer/Reuters

Во Франции пожилой мужчина набросился на садовника и ранил его канцелярским ножом. Об этом сообщает Actu17.

17 ноября в департаменте Валь-де-Марн на 29-летнего садовника по имени Мурад напал 75-летний мужчина, вооруженный ножом для вскрытия коробок. Пенсионер пришел в ярость, когда обнаружил, что путь ему преградил фургон, принадлежащий садоводческой компании. Под проливным дождем он стал бросать расистские оскорбления в адрес владельца фургона и его сотрудников, называя их «черномазыми».

В этот момент садовник был занят уходом за зелеными насаждениями, но вынужденно прервался и стал записывать происходящее на камеру. Позднее снятое им видео было опубликовано в соцсетях.

«Черномазые! Я дома, так что убирайтесь!» — кричит на нем мужчина, размахивая холодным оружием. После этого жертва получила удар ножом в горло. Пострадавший укрылся в доме своего нанимателя и обратился за помощью, затем его доставили в больницу.

Нападавшего арестовали по обвинению в «непубличном оскорблении по признаку происхождения, этнической принадлежности, нации, расы или религии», а также умышленном повреждении чужого имущества и вооруженном насилии, но вскоре отпустили, оставив под судебным надзором. Мужчина должен предстать перед судом в мае.

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