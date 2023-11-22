Во Франции таинственный камень пробил насквозь автомобиль

Во Франции таинственный объект упал на автомобиль, пробив его крышу и днище. Силовики и ученые предполагают, что это был метеорит. Подробностями об инциденте поделилась газета Metro.

По данным издания, инцидент случился утром 20 ноября в Страсбурге. В полицию поступил звонок о дымящейся машине. Правоохранители приехали на место и обнаружили автомобиль Renault Clio с дырой диаметром 50 см в крыше. Позднее выяснилось, что некий объект пробил также бензобак и днище.

На месте происшествия нашли небольшой и очень легкий камень размером с грецкий орех, похожий на обожженное дерево. Полиция предположила, что это метеорит, и именно он причинил машине повреждения.

Однако ученые пока сомневаются в догадке правоохранителей. Так, физик Тим Грегори заявил, что камень такого размера не смог бы оставить столь внушительное отверстие в машине. С ним согласен астроном Грегори Браун, который подтвердил, что метеорит действительно мог бы пробить насквозь авто, однако его диаметр должен был совпадать с размерами образовавшейся дыры.

В итоге камень отправили на экспертизу, которая покажет, является ли он космическим телом.

До этого сообщалось об инциденте в Австралии, где местных жителей напугал сгоревший в небе обломок астероида.

Ранее в Ирландии местных жителей озадачила загадочная дыра, появившаяся на одном из пляжей.