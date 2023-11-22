Юрист заявил о необходимости изменения законодательства для наказания лжеврачей

В России на фоне развития информационных технологий выросло количество дилетантов в медицине и врачей-самозванцев, которые обещают вылечить любые заболевания и обманывают пациентов. Зачастую их сложно привлечь к ответственности, а глобально ситуацию не исправить без изменения уголовного законодательства, заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с телеканалом «360».

Обращаясь к фальшивым докторам, люди рискуют навредить своему здоровью, предупредил Хаминский.

«Зачастую докторами себя называют проходимцы, не имеющие ни профильного образования, ни опыта работы. Зато привлекательная реклама и ничем не подтвержденные обещания делают свое дело», — пояснил он.

Часто врачи-самозванцы привлекают пациентов, за лечение которых профессионалы берутся с осторожностью, добавил Хаминский. Люди в тяжелых ситуациях готовы платить за обещание излечения и за надежду.

Что касается наказания, то для самозванцев в медицине предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет за извлечение дохода в особо крупном размере. За причинение вреда здоровью или смерть человека им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех или пяти лет соответственно.

«Получается, чтобы привлечь лжеврачей к уголовной ответственности, как минимум они должны нанести ущерб не менее чем на 2,25 миллиона рублей, как максимум — убить человека», — пояснил юрист.

Сейчас, по словам Хаминского, медики-мошенники в основном остаются на свободе и продолжают калечить судьбы людей. Он подчеркнул, что для решения этой проблемы необходимо изменение уголовного законодательства.

Напомним, в августе стало известно о случае в Приморье, когда медик подделала анализы здоровой пациентки, заявив, что у нее рак, и лечила девушку на дому дорогостоящими уколами. Ранее на Дальнем Востоке врач-ортопед обманул 28 пациентов, заставляя их оплачивать ненужные операции на суставах.