Пьяный внук ударил пенсионерку по голове молотком 10 раз

В Набережных Челнах ссора двух родственников закончилась госпитализацией. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел в многоквартирном доме. Пьяный внук приехал к местной жительнице. Когда они находились в квартире, женщина призвала родственника не употреблять так много спиртного. Слова бабушки 25-летнему россиянину не понравились, поэтому завязалась ссора.

Впоследствии мужчина избил 77-летнюю пенсионерку, достал из кладовки молоток и нанес не менее десяти ударов по голове, после чего ушел.

Пожилой женщине удалось доползти до дивана и вызвать скорую. Приехавшие на место медики диагностировали травмы головы, перелом костей носа, рук и гематому глаза.

Мужчину задержали, он признался в содеянном. В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Фигуранту предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее под Амурском мужчина выжил после более чем 40 ножевых ранений.