Россиянка отсудила компенсацию за падение на скользком тротуаре

Жительница Оренбурга отсудила у коммунальщиков компенсацию морального вреда за падение на скользком тротуаре. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел в декабре 2022 года во дворе одного из домов на проспекте Победы. Женщина упала на дороге, не обработанной реагентами. На скорой ее доставили в больницу, где врачи диагностировали ей тупую травму грудной клетки и перелом ребер. Пострадавшая находилась на больничном более месяца. По ее словам, любые неосторожные движения в тот период вызывали сильную боль.

Поправившись, оренбурженка обратилась в суд с иском к управляющей компании о компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Суд удовлетворил иск частично и постановил выплатить пострадавшей компенсацию в размере 250 тыс. рублей.

Ранее мэрия Саратова выплатила 700 тысяч рублей женщине, упавшей после выхода из трамвая.