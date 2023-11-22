Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС рассказали, что будет с захваченными россиянками после прекращения огня в Газе

ХАМАС: двух захваченных россиянок освободят после прекращения огня в Газе

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

Руководитель отдела внешних связей палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Басем Наим сообщил РИА Новости, что захваченные группировкой россиянки будут освобождены после вступления в силу режима прекращения огня.

«У меня пока нет точной информации по этому поводу, но, по моей информации, две россиянки будут освобождены сразу после прекращения огня», — уточнил представитель ХАМАС.

По словам Наима, список подлежащих освобождению заложников составляли при участии не только палестинской группировки, но и посредников — США, Египта и Катара.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

В России соглашение между конфликтующими сторонами поприветствовали.

Ранее список палестинских заключенных, которых планируют освободить, опубликовал Израиль.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий