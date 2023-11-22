Эксперты оценили перспективу перехода россиян с обычного мяса на насекомых

Еврокомиссия одобрила употребление сверчков в пищу, также в Европе разрешена продажа личинок большого мучного червя и азиатской саранчи. Хотя насекомых считают альтернативным мясу источником белка, который наносит меньший вред экологии, россияне вряд ли перейдут на такой рацион, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его мнению, люди, привыкшие к обычному мясу, не смогут от него отказаться.

«Не собираются россияне есть насекомых, нет в этом никакой необходимости, — заявил Юшин Общественной Службе Новостей. — У нас вполне достаточно мяса. И люди у нас едят мясо. Такова наша многовековая культура».

Насекомых люди едят по определенным причинам, подчеркнул эксперт. В частности, это происходит в очень бедных странах, где их легко ловить «в каждом углу своей хижины», заявил он. Однако для большинства жителей, по мнению Юшина, в приоритете останется привычная им еда.

При этом эксперт согласился, что в употреблении насекомых нет ничего необычного.

«Хотя в сверчках и в жучках ничего такого нету. Полмира ест. И лягушек едим, и улиток едим. А чем устрицы отличаются от сверчков? Ничем», — отметил он.

В России ученые уже разработали рецептуры с использованием насекомых, однако пока у потребителей есть право выбора, никто не откажется от мяса в пользу таких блюд, считает глава Мясной ассоциации. Важно, чтобы этот выбор людям не навязывали и не продвигали определенные схемы питания манипулятивными методами, заключил он.

Напомним, ране стало известно, что в российских магазинах может появиться выпечка из сверчков. Производство размещено в Московской области и Ставропольском крае.

При этом врачи считают, что мука из насекомых для россиян является непривычным продуктом, поэтому организм может ее не сразу принять, что грозит аллергией и проблемами с ЖКТ.