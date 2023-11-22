В Мосгордуме началось заседание по рассмотрению бюджета Москвы

В Мосгордуме началось заседание по рассмотрению бюджета на 2024 и плановый период 2025–2026 годов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Всего депутаты обсудят 6 вопросов. Депутаты столичного парламента рассмотрят проект постановления «О награждении почетными грамотами Московской городской думы», законопроект «О внесении изменений в закон города Москвы», «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города», законопроект «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Ранее комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рассмотрела законопроект «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».