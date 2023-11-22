Иностранца задержали за стрельбу по окнам дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге иностранца задержали за стрельбу по окнам дома в Приморском районе. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

21 ноября с экстренными службами связалась 62-летняя главный бухгалтер, проживающая в одном из домов на Сестрорецкой улице. По словам заявительницы, мужчина по имени Ильяс стрелял по окнам ее квартиры. Позднее местная жительница обнаружила пулевое отверстие в окне кухни. Сумму ущерба она оценила в 50 тыс. рублей.

По горячим следам сотрудники вневедомственной охраны задержали в этом районе трех мужчин — 30-летнего и 36-летнего петербуржецев, а также 29-летнего гражданина Белоруссии. При себе у одного из задержанных обнаружились патроны для ружья. В полиции на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее южноуралец напал на играющих в волейбол подростков и обстрелял их из рогатки.