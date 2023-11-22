Вирусолог: причиной затяжной простуды у россиян могут быть сотни возбудителей

Россияне стали жаловаться на странную простуду, которую не получается вылечить несколько месяцев. Пациенты жалуются на непроходящий кашель, повышенную температуру и сильную усталость. Руководитель отдела экологии вирусов и лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д. И. Ивановского ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Елена Бурцева в эфире Tsargrad.tv отметила, что существует более 300 возбудителей, которые могут вызвать подобную симптоматику.

«Около 20-25 мы можем диагностировать с помощью методов лабораторной диагностики. Говорить сейчас, чем вызвана эта респираторная инфекция, про которую говорят в прессе, я не возьмусь. Потому что это может быть все, что угодно. Для того, чтобы разбираться, надо сдавать анализы», — сказала Бурцева.

Она добавила, что на сегодняшний день отмечается крайне низкая активность гриппа — около 1% от общего количества заболевших. Коронавирус, по ее словам, ненамного активнее — 5-6% из числа протестированных.

Как отмечал иммунолог Николай Крючков, простуда может долго не проходить у россиян из-за сочетания разных вирусов. По его словам, иногда бывает так, что основное заболевание излечивается, а на его место приходят вторичные инфекции.

Ранее ВОЗ рекомендовала привиться от COVID-19 всем, кто этого еще не сделал.