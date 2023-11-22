В Москве «накрыли» партию нелегальных лекарств на 100 млн рублей

В Москве силовики выявили группу людей, которые, по версии правоохранителей, занимались нелегальной торговлей медикаментами. При обыске у них обнаружили лекарств на 100 млн рублей, сообщает столичный Следственный комитет.

Всего были задержаны четверо подозреваемых. Им уже избрали меру пресечения: троих заключили под стражу, четвертую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, предполагаемые преступники вступили в сговор не позднее июля 2023 года и занимались ввозом из-за границы и продажей в России косметологических лекарств. При этом отмечается, что подозреваемые закупали за рубежом недоброкачественные медикаменты.

Предполагается, что продажу товара обвиняемые осуществили через соцсети и интернет-магазины, сбыв лекарства в Москве. Стоимость препарата варьировалась от 2,5 до 25 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что в Москве задержали руководителя отделения онкологического диспансера и двоих врачей, которые якобы воровали препараты для онкобольных и перепродавали их.

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