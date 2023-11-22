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Россиянам перечислили способы борьбы со стрессом

Профессор Баранова: спорт может не подойти в качестве способа борьбы со стрессом

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Shutterstock

Борьба со стрессом в последнее время становится более актуальной. О том, как справиться с ним, kp.ru рассказала профессор кафедры нервных болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией Ярославского государственного медицинского университета, д. м. н. Наталия Баранова.

По ее словам, у каждого человека могут быть индивидуальные методы для борьбы с данным недугом. Кому-то помогает спорт, нормализация режима дня, медитация или активная жизненная позиция. Однако эксперт подчеркнула, что побороть стресс с помощью оптимальных физических нагрузок, нормализации режима сна и питания возможно не всегда.

«В таком случае на помощь приходят медикаментозные методы поддержки. Можно попробовать мягкие лекарственные средства, в частности, препараты на основе валерианы или Тенотен, который оказывает успокаивающее и противотревожное действие, при этом без седативного эффекта», — уточнила Баранова.

Накануне врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина говорила, что личное общение снижает уровень стресса и способствует релаксации. По ее словам, межличностная коммуникация способствует укреплению отношений с окружающими людьми, что важно для общего эмоционального благополучия.

Ранее были названы опасные последствия сильного стресса, пережитого в детстве.

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