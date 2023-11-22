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Трое американцев могут быть освобождены в рамках сделки Израиля с ХАМАС

NBC: три гражданина США могут быть освобождены в рамках сделки Израиля с ХАМАС

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Ammar Awad/Reuters

Три гражданина США (две женщины и ребенок) могут быть освобождены в рамках сделки Израиля с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Предварительная сделка, согласно которой ХАМАС освободит 50 заложников, может включать двух американок и трехлетнего ребенка», — заявил телеканалу источник.

По его данным, после нападения боевиков на Израиль 7 октября десять американцев числятся пропавшими без вести.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Стороны объявят четырехдневное перемирие, во время которого боевики освободят 50 женщин и детей. К остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал заключение договоренностей.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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