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Врач перечислила основные симптомы гайморита

Врач Палажук: головная боль может быть симптомом гайморита

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Одними из основных признаков гайморита являются головная боль, нарастающая лицевая боль и повышение температуры тела до 37,5 градуса. Об этом «Москве 24» рассказала врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Палажук.

«Головная боль при гайморите часто односторонняя, в районе щеки, брови. Может отдавать в висок. Постоянная и нарастающая. После приема обезболивающих затихает, но не проходит», — уточнила эксперт.

Кроме того, о появлении данного недуга могут сигнализировать зеленые или желтые выделения из одной или обеих половин носа.

Врач пояснила, что гайморит является осложнением простудной инфекции. Обычно воспаление развивается через 7-10 дней с момента появления инфекции. Иногда пациент уже может чувствовать улучшение, однако, через пару дней симптомы вновь усиливаются. Болезнь могут спровоцировать искривленная носовая перегородка, полипы носа, аллергия, у детей — аденоиды. Палажук подчеркнула, что при наличии двух симптомов гайморита важно обратиться к врачу, который подберет оптимальное лечение.

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева до этого рассказала «Газете.Ru», что при гайморите нельзя заниматься самолечением, а также, например, прогревать пазухи носа, промывать нос без инструкции врача, смазывать и промывать нос травяными маслами и отварами, а также использовать капли на основе цикламена.

Ранее врач дал советы, которые помогут эффективно вылечить больное горло.

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