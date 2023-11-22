Россиян в преддверии «черной пятницы» предупредили об опасности сайтов-подделок

Во время «черной пятницы» активизируются сетевые мошенники, который используют для обмана доверчивых россиян различные психологические приемы, предупредил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско. Особенно преступники любят наживаться на ажиотаже, который усыпляет бдительность пользователей, рассказал он в беседе с RT.

В основном злоумышленники используют два основных психологических приема: завлечение низкими ценами и убеждение в том, что покупку нужно совершить как можно быстрее. Для этого покупателей торопят ввести данные банковских карт, прислать коды подтверждения и так далее.

«В попытках быстрее получить заветную скидку на товар несложно потерять бдительность и стать жертвой злоумышленников», — предупредил эксперт.

Часто в такие периоды кибермошенники создают поддельные сайты «интернет-магазинов» или группы в аккаунтах соцсетей, с помощью которых получают данные граждан, вплоть до банковских сведений и точного адреса проживания. Часто такие сайты копируются с популярных брендов и магазинов, что сильно усыпляет бдительность покупателей.

«Фишинговые сайты создаются сериями, но «живут» всего несколько дней, пока не закончатся распродажи и не иссякнет интерес потенциальных жертв», — пояснил Вураско, добавив, что также часто преступники используют электронные рассылки, поэтому при получении письма нужно удостовериться, что ссылка ведет на настоящий сайт ретейлера.

Во время крупных распродаж нужно всегда перепроверять информацию о продавце, с осторожностью относиться к покупкам в соцсетях и Telegram-каналах и не вводить данные карты на подозрительных сайтах. Лучше покупать товары у проверенных продавцов и на крупных торговых площадках, заключил эксперт.

Напомним, юристы также предупреждают, что часто мошенники во время крупных распродаж обманывают пользователей, заставляя их покупать неликвид, контрафакт и фальсификат.

Эксперты ранее дали советы россиянам, как обезопасить себя во время онлайн-покупок. Так, в числе прочего, рекомендуется приобретать товары через мобильные приложения магазинов, скаченные только с официальной страницы торговой площадки.