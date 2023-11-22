В Севастополе остановили движение морского транспорта

В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта, рейд перекрыт. Об этом сообщает Telegram-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Движение морского пассажирского транспорта остановлено», — указано в сообщении.

Причины перекрытия рейда не сообщаются. Кроме того, дирекция сообщает, что для жителей Севастополя организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте — по обе стороны рейда, на площадях Нахимова и Захарова.

До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Крыма.

Этим же утром в акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.