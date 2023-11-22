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В Бурятии пятеро детей оказались на ИВЛ после пожара в многоквартирном доме

В Улан-Удэ пятеро детей попали в больницу в тяжелом состоянии после пожара

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Depositphotos

В Улан-Удэ спасатели ликвидировали возгорание, в котором пострадали дети. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Моховая. Пожар охватил квартиру на втором этаже, прибывшие на место специалисты эвакуировали шесть человек. Возгорание удалось потушить на площади 60 квадратных метров. На данный момент на месте работают дознаватели МЧС России. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщает Детская республиканская клиническая больница, в пожаре пострадали пятеро детей. Все они госпитализированы и находятся на ИВЛ, их состояние оценивается как тяжелое. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в доме многодетной башкирской семьи произошел пожар из-за беспроводных наушников.

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