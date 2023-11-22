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В Кремле рассказали о судьбе летчика-перебежчика Беленко

Песков: летчик-перебежчик Беленко не мог прожить счастливую жизнь

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MGIMO360 TV/YouTube

Советский летчик-перебежчик Виктор Беленко никак не мог прожить счастливую жизнь. Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, предатели никогда не могут прожить счастливую жизнь и для человека самое большое несчастье — стать предателем.

Еще в сентябре Виктор Беленко умер в США возрасте 76 лет. Спустя пару недель некролог опубликовала газета The Washington Post.

По информации NYT, Беленко умер 24 сентября в доме престарелых недалеко от небольшого городка Роузбад в Южном Иллинойсе. Как рассказал сын летчика Пол, перебежчик ушел из жизни после непродолжительной болезни.

6 сентября 1976 года во время учебного полета Беленко угнал в Японию истребитель-перехватчик МиГ-25. Таким образом он дал возможность США изучить устройство новейшей по тем временам машины. Беленко получил политическое убежище и позднее гражданство в США, где обзавелся семьей, консультировал власти и оборонные компании, а также выступал экспертом в СМИ.

Угон самолета привел к замене системы государственного опознавания типа «Кремний» на более современную и с более сложным алгоритмом кодирования — «Пароль». Радиолокационная станция «Смерч-А» была заменена на новую РЛС «Сапфир С-25». Кроме того, самолет стали спешно готовить на экспорт в дружественные страны, и их в свое время много закупили в Азии и на Ближнем Востоке, так что в результате этот побег вышел боком самим же американцам, столкнувшимся с большим количеством современных боевых машин практически на всех важных театрах военных действий.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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