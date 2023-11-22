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Москвичам рассказали о погоде в среду

Росгидрометцентр: в Москве 22 ноября ожидается мороз до -7°C без осадков

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Depositphotos

Специалисты Росгидрометцентра прогнозируют, что днем 22 ноября в Москве будет температура до -7°C, преимущественно без осадков. Соответствующая публикация размещена на сайте центра.

Отмечается, что небо в столице будет затянуто облаками, но будут и прояснения. Скорость ветра будет достигать 11 м/с, атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Местами ожидается гололедица. В ночь на 23 ноября в Москве прогнозируется мороз до -11°C.

При этом в Московской области температура будет ниже — днем от -9°C до -4°C, а ночью до -13°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на выходных в столице будут «полупушкинские» морозы до -11°C.

Речь шла о строках из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» «Мороз и солнце, день чудесный», которые должны были описывать погоду на выходных.

Сообщалось, что температура 18 и 19 ноября днем будет держаться на уровне -5°C, а в ночь на 19 ноября сможет опуститься до -11°C.

Ранее метеоролог Позднякова предупредила о морозной и снежной неделе в Москве.

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