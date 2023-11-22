Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине расширилась зона действия воздушной тревоги

На Украине объявили тревогу под Тернополе, Черкасском, Харьковом и Винницей

close
100%
Shutterstock

На Украине объявили воздушную тревогу еще в четырех районах. Об этом сообщается на сайте «Официальной карты воздушных тревог Украины».

С 1:51 воздушная тревога действует в Тернопольской области, с 1:58 на территории подконтрольной Киеву части ДНР, с 1:10 — Хмельницкой, с 00:56 — в Черкасской, с 00:45 в Харьковской и с 00:28 — в Винницкой областях Украины.

При этом к 2:00 отбой воздушной тревоги был объявлен в Черкасской, Кровоградской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

До этого стало известно, что сигналы тревоги на Украине прозвучали в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий