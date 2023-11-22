На Украине расширилась зона действия воздушной тревоги

На Украине объявили воздушную тревогу еще в четырех районах. Об этом сообщается на сайте «Официальной карты воздушных тревог Украины».

С 1:51 воздушная тревога действует в Тернопольской области, с 1:58 на территории подконтрольной Киеву части ДНР, с 1:10 — Хмельницкой, с 00:56 — в Черкасской, с 00:45 в Харьковской и с 00:28 — в Винницкой областях Украины.

При этом к 2:00 отбой воздушной тревоги был объявлен в Черкасской, Кровоградской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

До этого стало известно, что сигналы тревоги на Украине прозвучали в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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