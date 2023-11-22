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Маск пообещал передать часть доходов сети Х больницам Израиля и Красному полумесяцу в Газе

Миллиардер Маск пообещал передать часть доходов сети Х больницам Израиля и Газы

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении перенаправить доходы от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, на поддержку израильских больниц и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам. Об этом Маск написал на своей странице в социальной сети X.

Маск объявил: «Корпорация Х будет выделять все доходы от рекламы и подписок, связанные с войной в Газе, на поддержку больниц в Израиле и Красного креста/полумесяца в Газе».

После публичного комментария Маска, который некоторые критики расценили как проявление антисемитизма, социальная сеть столкнулась с оттоком крупных рекламодателей.

Ранее американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск категорически отвhttp://www.gazeta.ru/social/news/2023/11/20/21744169.shtmlерг обвинения в антисемитизме.

Ранее Маск одобрил публикацию, в которой утверждалось, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. За такую позицию Маск был подвергнут критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.

Несколько крупных американских кинокомпаний, включая Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate, приостановили размещение рекламы в социальной сети, принадлежащей SpaceX, в ответ на заявления ее владельца. Аналогичное решение приняли Apple, Walt Disney и IBM.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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