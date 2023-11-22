ХАМАС обвинил Израиль в гибели заложницы

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС обвинило Израиль в гибели захваченной в заложницы жительницы израильских поселений Ханы Кацир. Соответствующая публикация была размещена спикером группировки «Сарая аль-Кудс» Абу Хамзой в его Telegram-канале.

Отмечается, что до этого в ХАМАС заявляли о готовности освободить заложницу по гуманитарным соображениям.

«Промедление со стороны противника привело к ее кончине. <..> Мы подтверждаем отказ от ответственности за вражеских заложников в свете варварских и яростных бомбардировок каждого дюйма сектора Газа», — подчеркнул Хамза.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что у больницы «Аш-Шифа» в Газе обнаружено тело 65-летней заложницы ХАМАС Йехудит Вайсс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».