Юрист объяснила, можно ли оставить себе деньги, которые вам перевели по ошибке

Если вы решите оставить чужие деньги, которые по ошибке вам перевели на карту, то рискуете попасть в неприятности. В зависимости от суммы перевода и обстоятельств его совершения, это может закончиться штрафом или уголовным делом. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Антонова, адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края.

«Первое последствие — штраф или уголовное наказание за хищение или присвоение чужого имущества. Если отправитель денег обратится в полицию и докажет в суде, что перевод был совершен по ошибке или мошенничеству, а вы уклоняетесь от возврата денег, то вы можете быть привлечены к ответственности по статьям 158 и 160 Уголовного кодекса. Размер штрафа или срок лишения свободы будет зависеть от того, какая сумма денег была похищена или присвоена, а также от того, были ли причинены ущерб или вред отправителю денег или третьим лицам», — объяснила она.

Второе последствие — блокировка или арест карты или счета.

«Если банк, который обслуживает вашу карту, обнаружит, что на нее поступили деньги, которые не принадлежат вам, то он может заблокировать или арестовать вашу карту или счет до выяснения обстоятельств», — предупредила юрист.

По словам Антоновой, существует несколько причин, по которым на вашу карту могут поступить деньги, которые не предназначались вам. Самая распространенная из них — это ошибка отправителя. Другая причина — это мошенничество.

«Например, мошенник может перевести вам деньги с украденной или поддельной карты, а затем попросить вас вернуть их на другой счет или выслать ему наличные. Также мошенник может использовать вашу карту как промежуточный этап для отмывания денег, полученных преступным путем. В этом случае деньги могут поступать на вашу карту от разных источников, а затем выводиться на другие счета», — отметила адвокат.

Если вы обнаружили на своей карте незнакомый перевод, то первое, что вам нужно сделать, это узнать, от кого он поступил.

«Если вы установили, что деньги поступили на вашу карту по ошибке или мошенничеству, то вы обязаны вернуть их отправителю», — констатировала она.

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