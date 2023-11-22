Нутрициолог объяснила, чем опасны фабричные продукты

Избыток в рационе фабричной ультраобработанной пищи может спровоцировать серьезные заболевания. В частности, ученые связывают употребление такой продукции с ростом сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Никулина, врач-терапевт, нутрициолог, генеральный директор «Буарон» в России.

«Например, мясные и молочные продукты и даже яйца могут вызвать серьезную аллергию. Тем временем отказ от них в течение 40 дней позволяет значительно улучшить состояние здоровья. И причина не только в животном белке или лактозе. К сожалению, индустриальное производство этих продуктов зачастую сопряжено с использованием гормональных препаратов и антибиотиков, которые компрометируют их полезные свойства. Помимо этого, такой подход создает новую угрозу — антибиотики в какой-то момент просто перестанут действовать на наш организм, повысится чувствительность к простейшим возбудителям инфекций, и мы можем вступить в эру антибиотикорезистентности», — объяснила врач.

К вредным фабричным продуктам относятся мясные полуфабрикаты с избытком натрия, вредных жиров, консервантов и «пустых» калорий, обработанные крупы, выпечка и сладости, чипсы, снеки, популярные газировки, хлопья, готовые соусы и пр.

«Как правило, эти продукты с полок супермаркетов перенасыщены разнообразными рафинированными сахарами, жирами, усилителями вкуса и всевозможными «Ешками» — добавки позволяют достичь нужного «аппетитного» цвета, вкуса, текстуры и удобного для производителя срока годности. Употребляя их, мы не просто засоряем свой ЖКТ, но также рискуем приобрести такие серьезные заболевания, как диабет, ожирение, проблемы с давлением и со всей сердечно-сосудистой системой», — заявила она.

За придание вкуса конечному продукту отвечают усилители вкуса, подсластители и регуляторы кислотности. За создание определенной консистенции и текстуры — эмульгаторы, загустители, стабилизаторы, гелеобразователи, разрыхлители, а срок хранения продуктов искусственно увеличивают консерванты, антиоксиданты, антиокислители и всевозможные влагоудерживающие агенты.

«К примеру, Е102 Тартаразин (Tartrazine) — желтый синтетический краситель, который добывается из отходов производства — каменноугольного дегтя. За счет низкой стоимости он нашел широкое применение в производстве — напитки, сладости, мороженое — посмотрите на их состав прежде, чем положить с полки в продуктовую корзину. Большинство синтетических красителей, в том числе Тартаразин, могут вызвать аллергические реакции в виде кожных высыпаний, спровоцировать приступы астмы, а некоторые обладают канцерогенным эффектом», — добавила врач.

В таких суррогатных продуктах, как правило, много калорий, но мало витаминов, микроэлементов и клетчатки. А с точки зрения современной науки, одной из главных функций клетчатки является питание кишечного микробиома.

«Уже доказано, что увеличение в нашем рационе доли обработанного мяса, изделий из дробленого зерна и сахаров повлияло на виды бактерий и их разнообразие в микробиоме кишечника. В результате несбалансированного и не всегда качественного индустриального питания разрастается не только благоприятная почва для переедания, но и растет число хронических заболеваний. За несколько последних десятилетий было проведено множество исследований, которые выявили тесную связь между микробиотой кишечника, системным здоровьем и риском развития болезней», — резюмировала медик.

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