Пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета из-за шутки о бомбе

Пассажирам рейса из Москвы в Петербург пришлось проходить повторную проверку из-за неудачной шутки про бомбу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в аэропорту Внуково, рейс в Петербург готовился к вылету, пассажиры уже прошли на посадку, когда кто-то из них пошутил о бомбе.

По словам очевидцев, экипаж юмора шутника не оценил, 189 человек попросили покинуть самолет, людей довезли до терминала, они проходят повторную проверку безопасности.

Ранее россиянин устроил дебош на борту самолета Гуанчжоу — Москва.