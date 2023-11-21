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Дорогу из Грузии в Россию временно закрыли из-за непогоды

Дорога из Грузии в Россию временно закрыта для всех машин из-за непогоды

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Минтранс России

Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге, соединяющей РФ и Грузию, приостановлено в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Северной Осетии.

«... запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:40 21 ноября 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автомобилей и с учетом рекомендации грузинских пограничников.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с РФ не только Грузию, но и Армению.

11 ноября в пресс-службе главного управления МЧС Северной Осетии заявили, что проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыт. До этого в августе в администрации Владикавказа заявили, что в городе введен режим ЧС после сильного дождя.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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